У Київській області горить два сміттєзвалища: рятувальники звернулися до людей (фото)

Горять сміттєзвалища у Вишгородському і Бучанському районах.
У Київській області у двох селах у Вишгородському і Бучанському районах на сміттєзвалищах виникли пожежі. Їхнє гасіння триває. Людей закликають не палити траву і сміття.
Про це повідомляє ДСНС.
Так, 19 березня у с. Нові Петрівці Вишгородського району на території сміттєзвалища (загальна площа 7 га) виникла пожежа на площі 2 га. Пожежу гасять 28 рятувальників та 9 од. техніки.
Ще одне займання сталася 19 березня с. Тарасівка Бучанського району. Там на території несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа окремими осередками на площі до 1 га. До гасіння залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС.
"Не будьте подібними до окупантів - не паліть траву і сміття", - закликають у ДСНС.
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