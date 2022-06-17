У Київській області окупанти покинули арсенал зброї: що саме там було (фото)

У Київській області окупанти покинули арсенал зброї: що саме там було (фото)

Поблизу Ворзеля, що на Київщині, поліція знайшла покинутий ворогом арсенал зброї.

Правоохоронці Київщини виявили прихований ворогом арсенал зброї, відпрацьовуючи деокуповані території.

Про це інформує Нацполіція.

Працівники Київського обласного управління департаменту внутрішньої безпеки НПУ знайшли поблизу Ворзеля під дерев’яними балками бліндажа окупантів правоохоронці виявили патрони калібру 5,45 та 7,62, більше 30 пострілів ВОГ-17, 4 корпуси ручної осколкової та наступальної гранати типу РГМ, підривачі типу УДЗ, постріл до РПГ-7, димову ручну гранату, ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, пластину активної броні та стартовий реактивний двигун.

У зв'язку з термічним та механічним пошкодженням виявлених речей вибухотехнікам довелося знищити частину арсеналу. Боєприпаси, придатні до використання, поліцейські передали українським військовим.

Нагадаємо, у МВС попередили українців про відповідальність за здавання мін та снарядів на металобрухт.

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