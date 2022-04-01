У Київській області окупанти розстріляли авто з матір'ю та дитиною

Жінка, на жаль, не вижила.
У Гостомелі (Київська область) російські окупанти розстріляли автомобіль із жінкою та дитиною, мати загинула.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Фейсбуці.
“У Гостомелі окупанти розстріляли авто з жінкою та дитиною: мати загинула, вона проїхала лише 700 метрів від будинку. Мати від ран загинула на місці, а некерований автомобіль врізався в магазин”, - зазначила омбудсмен.
Нагадаємо, на трасі поблизу села Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із мирними мешканцями.
Раніше повідомлялося, що на Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних і ще 22 поранили.
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