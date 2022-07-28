У Київській області палають пожежі після прильотів ракет із Білорусі

Очевидці в Білорусі заявляють про запуск вже 25 ракет із аеродрому "Зябровки" лише за одну годину.

У Київській області тривають пожежі після прильотів по об’єкту інфраструктури. Очевидці повідомляють щонайменше про два місця займання.

Ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району, заявив голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба.

Водночас Деснянська селищна рада Чернігівської області повідомляє про роботу ППО на Київщині та Чернігівщині.

Нагадаємо, що на аеродромі "Зябрівка" на Гомельщині російські війська облаштують свою військову базу і лише за годину випустили 25 ракет в бік української території.

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