У Київській області підірвалося пожежне авто з рятувальниками

Постраждало вісім осіб.

У суботу, 19 березня, у Київській області пожежне авто з рятувальниками підірвалося на вибуховому пристрої.

Про це повідомили у ДСНС.

Інцидент стався у напрямку села Нові Петрівці Київської області. Зазначається, що під час слідування з місця гасіння пожежі до місця заправки пожежного автомобіля водою, на дорозі авто з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої.

Внаслідок вибуху постраждало вісім рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Потерпілі наразі перебувають у лікарні. Вони мають травми різного ступеня важкості.

Як повідомлялося, в окупованому селищі Димер, на Київщині, росіяни призначили свого голову громади, вивісили російський прапор і влаштували свято з феєрверками. Колони російської техніки зайшли до населеного пункту ще на другий день повномасштабного вторгнення. Відтоді в Димері немає світла, води, тепла та зв'язку. Частина жителів змогла евакуюватись, а ті, хто залишився, ховаються в погребах та підвалах.

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