У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску «Вільча», що на ділянці з Білоруссю (відео)

У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску «Вільча», що на ділянці з Білоруссю (відео)

Дейнеко зазначив, що вчора на Чернігівщині фіксувався вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску «Погар».

У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску «Вільча», що на ділянці з Білоруссю.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

«Продовжуємо поновлювати контроль за державним кордоном на напрямках, де Сили оборони України вигнали російських свинособак. Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с… Під час заходів залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому діємо вкрай обережно», - розповів він.

Сергій Дейнеко зазначив, що вчора на Чернігівщині фіксувався вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску «Погар».

‼️ У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску «Вільча», що на ділянці з Білоруссю



Про це повідомив голова @DPSU_ua Сергій Дейнеко.



https://t.co/vbBU45xENT pic.twitter.com/oGCOQDJKmV — МВС України (@MVS_UA) April 14, 2022

Як повідомлялося, у Запоріжжі шахраї "збирають" гроші для армії: розповсюджують листівки від імені командира батальйону. Насправді, батальйон про таку допомогу не просить, а викладена у листівці інформація є недостовірною.

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