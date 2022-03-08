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У Київській області продовжили комендантську годину: оголошено час

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У Київській області продовжили комендантську годину: оголошено час

УНІАН

Комендантська година діятиме на Київщині від 20:00 до 7:00. 

У Київській області продовжується комендантська година. Вона діятиме від 8 до 9 березня від 20:00 до 7:00. 

 Про це повідомив голова ОДА Олексій Кулеба.

Посадовець нагадав, що під час комендантської години заборонено виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). 

"Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля безпеки мешканців регіону", - зазначив він.

Нагадаємо, ніч проти 8 березня у Києві минула спокійно. У місті працюють магазини, аптеки, зоомагазини. Є зв’язок, працює уся комунальна інфраструктура та медична галузь. 

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