У Київській області продовжили комендантську годину: оголошено час

У Київській області продовжили комендантську годину: оголошено час

Комендантська година діятиме на Київщині від 20:00 до 7:00.

У Київській області продовжується комендантська година. Вона діятиме від 8 до 9 березня від 20:00 до 7:00.

Про це повідомив голова ОДА Олексій Кулеба.

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Посадовець нагадав, що під час комендантської години заборонено виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

"Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля безпеки мешканців регіону", - зазначив він.

Нагадаємо, ніч проти 8 березня у Києві минула спокійно. У місті працюють магазини, аптеки, зоомагазини. Є зв’язок, працює уся комунальна інфраструктура та медична галузь.

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