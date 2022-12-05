У Київській області росіяни обстріляли енергетичний об'єкт: 40% абонентів залишились без електрики

У Київській області російські терористи ракетами обстріляли енергетичний об'єкт. Через це 40% жителів регіону залишились без електрики.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"У Київській області маємо влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів. Силами ППО збито декілька ворожих об'єктів", - повідомив Кулеба.

Масований ракетний обстріл України 5 грудня

5 грудня російські терористи вкотре масовано обстріляли Україну ракетами. По нашій державі окупанти випустили понад 70 ракет, з яких 60 вдалось збити.

Без електрики через обстріл енергетичної інфраструктури залишилась Одеса та Одеський район. Там постраждало 2 людей.

Також окупанти поцілили ракетою по селу у Запорізькій області. Там загинули люди.

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