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У Київській області росіяни обстріляли енергетичний об'єкт: 40% абонентів залишились без електрики

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Київській області росіяни обстріляли енергетичний об'єкт: 40% абонентів залишились без електрики

Фото: Associated Press

Сили ППО збили кілька російських ракет.

У Київській області російські терористи ракетами обстріляли енергетичний об'єкт. Через це 40% жителів регіону залишились без електрики. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. 

"У Київській області маємо влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів. Силами ППО збито декілька ворожих об'єктів", - повідомив Кулеба. 

Масований ракетний обстріл України 5 грудня

5 грудня російські терористи вкотре масовано обстріляли Україну ракетами. По нашій державі окупанти випустили понад 70 ракет, з яких 60 вдалось збити. 

Без електрики через обстріл енергетичної інфраструктури залишилась Одеса та Одеський район. Там постраждало 2 людей. 

Також окупанти поцілили ракетою по селу у Запорізькій області. Там загинули люди. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2967
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