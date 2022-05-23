У Київській області тисячі квадратних кілометрів залишаються небезпечними через міни

На території Київської області, яка перебувала під окупацією росіян, у полях, приватних будинках та квартирах можуть бути нерозірвані міни.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Андрій Нєбитов.
"Щодо розмінування - працюють всі вибухотехніки і Державна служба з надзвичайних ситуацій в посиленому варіанті. Дійсно основні шляхи розміновані та обстежені відповідними спеціалістами. Але з розумінням того, скільки тривалих інтенсивних боїв відбувалися на території Київської області, ми кажемо про те, що у нас тисячі квадратних кілометрів фактично є небезпечними, бо снаряди і міни нерозірвані - залишаються заміновані поля", - сказав він.
Нєбитов наголосив, що практично кожного дня у регіоні працівники спеціальних служб або робітники сільськогосподарських підприємств підриваються на мінах і втрачають техніку.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 89-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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