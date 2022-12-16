У Київській області уламок збитої ворожої ракети застряг в автівці (фото)

У Софіївській Борщагівці на Київщині уламки збитої російської ракети застрягли в авто.

Про це повідомили користувачі соцмереж.

Машина вціліла, проте ракета пошкодила передню частину автівки.

Що відомо про обстріл Київщини

У п'ятницю вранці, 16 грудня, ЗС РФ здійснили масований обстріл України, випустивши десятки крилатих ракет у напрямку мирних міст. Після оголошення повітряної тривоги у багатьох областях було чути вибухи.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському та Дніпровському районах Києва. За його словами, на місце НП виїхали екстрені служби.

Згодом він зазначив, що "приліт" російської ракети зафіксовано у Голосіївському районі.

Внаслідок обстрілів у Києві спостерігаються проблеми з електрикою. Крім того, у всіх районах є перебої з поданням води. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням наслідків. Тим часом рух метро на всіх станціях зупинено. Підземні станції працюють як укриття.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що поліцейські регіону виявили уламки збитої ворожої ракети.

За даними речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, по Україні було випущено понад 60 ракет.

За перебігом подій в режимі лайф можна стежити на офіційному каналі TSN.ua.

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