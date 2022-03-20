У Київській області водіям заборонили використовувати відеореєстратори: яка причина

У Київській області водіям заборонили використовувати відеореєстратори: яка причина

Заходи вжиті, щоб не допустити витоку інформації про розташування блокпостів і пересування українських військ.

Влада Київської області заборонила водіям використовувати відеореєстратори.

Про це повідомляє Вишгородська районна державна адміністрація.

Зазначається, що для уникнення розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, забороняється використання відеореєстраторів в автомобілях і на мототранспорті для фото- і відеозйомки:

доріг загального користування

об'єктів загального призначення

об'єктів інфраструктури

блокпостів та укріплень

розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони

"Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень і максимально виключити можливість передачі інформації, що стосується Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Про ситуацію у Києві та Київській області в режимі онлайн - у нашому матеріалі.

Ситуація в Києві: у Подільському районі впали уламки збитої російської ракети (жестовою мовою)

Читайте також: