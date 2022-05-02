У Київській області залишаються неупізнаними 280 тіл убитих окупантами людей

У населених пунктах Київської області, які перебували під окупацією російських військ залишаються неупізнаними 280 тіл убитих росіянами людей, ще 300 вважаються зниклими безвісти.

Станом на 2 травня знайдено вже понад 1200 тіл мирних мешканців.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"На сьогодні вже 1 тис. 202 тіла загиблих наших цивільних громадян оглянуті слідчими і передані до судово-медичних установ для встановлення кінцевої причини смерті. 280 людей станом на зараз залишаються неупізнаними... Щодо тих, які зникли без вісті і доля їх нам невідома, - це 300 людей. Кожен день ця цифра змінюється", - сказав він.

Варто зазначити, що 20 квітня Нєбитов поінформував, що у звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях.

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. Працює близько 300 слідчо-оперативних груп.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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