У Київській області знищили один російський літак, а ще один - підбили

Протягом доби було знищено понад десять повітряних цілей РФ.
Пізно ввечері у Київській області українські військові поцілили в два російські літаки.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", - зазначив Залужний.
Тим часом у нічному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України повідомили, що протягом середи, 16 березня, російські окупанти "продовжили наступальну операцію проти нашої держави. Ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції".
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