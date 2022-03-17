У Київській області знищили один російський літак, а ще один - підбили

У Київській області знищили один російський літак, а ще один - підбили

Протягом доби було знищено понад десять повітряних цілей РФ.

Пізно ввечері у Київській області українські військові поцілили в два російські літаки.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", - зазначив Залужний.

Тим часом у нічному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України повідомили, що протягом середи, 16 березня, російські окупанти "продовжили наступальну операцію проти нашої держави. Ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції".

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