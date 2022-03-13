У Київській ОДА повідомили найбільш небезпечні напрямки і райони, де тривають бої з окупантами

У Київській ОДА повідомили найбільш небезпечні напрямки і райони, де тривають бої з окупантами

Через можливий авіаналіт росіян в області тривають постійні тривоги.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба розповів про ситуацію в регіоні станом на 13 березня. Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати житлові масиви та критичну інфраструктура.

Про це повідомив Олексій Кулеба повідомив у своєму Telegram.

За його даними, наразі найбільш небезпечними напрямками є

Житомирська траса

Буча – Ірпінь – Гостомель

Макарів

північ Вишгородського району.

Як зазначається, тривають бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

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Загарбники також продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

Майже у всій області тривають постійні тривоги можливого авіанальоту росіян. В усіх районах Київщини відбувається боротьба з диверсійними групами.

"Сьогодні продовжується евакуація населення через гуманітарні коридори. Гуманітарна допомога направляться до усіх семи районів Київщини", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, що у Києві є двотижневий запас необхідних продуктів на випадок блокади міста.

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