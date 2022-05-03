У Київській ОВА розповіли про компенсацію для людей, які через окупацію РФ залишилися без житла

У Київській ОВА розповіли про компенсацію для людей, які через окупацію РФ залишилися без житла

В Ірпені та Бородянці Київської області, які найбільше постраждали від російської окупації, планують звести два нових житлових комплекси.

Для жителів постраждалих населених пунктів Київщини наразі розглядають два варіанти вирішення проблеми зруйнованого житла внаслідок атаки російських військ, які варварськи вбивали людей. Для родин, які втратили дім, будуть викуповувати квартири у вже введених в експлуатацію будинках і збудують нові ЖК в найбільш постраждалих населених пунктах, Ірпені та Бородянці.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Київщина зазнала величезних руйнацій. Без домівок залишилися тисячі сімей. І наша задача як представників державної влади забезпечити їх новим комфортним житлом. Ми підготували пропозиції для забудовників регіону. Часу для обговорення дуже мало, тому працюємо конструктивно, на результат", — заявив Павлюк.

За його словами, в області є можливість викупити квартири у будинках, які вже введені в експлуатацію. Загальна площа таких квартир становить понад 42 тисячі кв. м. Наразі тривають консультації із забудовниками щодо ціни для викупу житла. Зазначається, що квартири мають бути оснащені необхідною сантехнікою та меблями.

Також окрім самих житлових комплексів, запропонований проєкт передбачає будівництво бомбосховищ, дитячих майданчиків, закладів освіти та іншої соціальної інфраструктури.

Також у Бородянці та Ірпені за 5 місяців планують збудувати два нових житлових комплекси на 50 тисяч кв. м кожен. Території для їхнього будівництва вже підібрані з урахуванням наближення до всіх необхідних комунікацій та дорожньої інфраструктури.

Ескізи та технічні завдання нададуть кожному забудовнику для вивчення та ухвалення рішення щодо участі в будівництві.