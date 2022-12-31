Очільники військових адміністрацій по всій Україні попереджають про ракетну небезпеку

Очільники Київської, Харківської і Житомирської військових адміністрацій, а також міський голова Луцька попередили про ракетну небезпеку.

Керівник Київської ОВА попередив киян та гостей столиці про небезпеку ракетного удару.

"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях. Загроза ракетного обстрілу". - написав він у телеграмі.

Крім того, аналогічне попередження оприлюднив і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова та області. Ракетна небезпека. Перебувайте в укриттях", - закликав він.

Неспокійно і на Волині. Так, Луцький міський голова Ігор Поліщук також просить не ігнорувати повітряну тривогу і пройти в укриття.

Водночас Віталій Бунечко, очільник Житомирської ОВА, попереджає, що ворожі ракети вже над областю.

"Ракети над Житомирщиною! Не знімаємо, та не викладаємо роботу ППО!" - закликав він.