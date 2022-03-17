У київському зоопарку поки не планують евакуйовувати тварин, але деяким звірям дають заспокійливе

Разом із звірями живуть працівники, щоб тваринам був догляд.
Війна стала шоком на лише для нас, людей, вона вдерлася в життя тварин, які до цього комфортно жили, наприклад, в столичному зоопарку. Доглядачі зоосаду заспокоюють - тваринам вистачає харчів, а до вибухів вони потроху звикають. Утім, декому таки довелося давати заспокійливе. Та й у житті самих співробітників звіринцю сталися докорінні зміни.
Про це йдеться в ТСН.
В зоопарку, на перший погляд, звичайний ранок столичного зоосаду. Тварини, які не бояться холоду гуляють надворі. Та керівництво зоопарку каже, фізична праця - найкраще відволікає людей від думок про війну, а от з тваринами складніше.
«Мало відвідувачів стало і вони сумують. Копитні деякі лякаються. Тут такого кожен злякається», - кажуть працівники саме під час звуків вибухів.
Директор звіринця каже, що іноземні журналісти ледь не щодня цікавляться долею тварин у ньому і чи не планують їх евакуацію. «Я кажу, що спершу треба евакуювати жінок, дітей, літніх людей, а евакуювати тварин складно і в мирний час», - каже директор звіринцю Кирило Трантін.
Директор запевняє, наскільки це можливо, тварини - в комфорті. Коли ті нервують, з ними розмовляють і тішать смачненьким. «Кожного дня у нас є дві бригади, вони їздять - одна бригада шукає їжу для тварин, а інша - для людей», - кажуть працівники.
У мирний час цілодобово в зоопарку присутня лише охорона, нині - тут поселилися понад пів сотні співробітників із родинами. Їм далеко й небезпечно щодня добиратися з дому. Тож уночі люди сплять в бомбосховищах. Вдень можуть собі дозволити незвичне для зоопарку барбекю. «Ми допомагаємо людям, щоб вони були ситі, щоб було все гаразд і настрій, щоб був ліпший. Сьогодні на обід буде плов», - кажуть працівники.
Єдина тварина, якій довелося давати заспокійливі ліки - слон Хорес. Ці тварини, каже зоолог, по своїй суті - пацифісти, тож бойові дії для них щось незбагненне.
Гуманітарна допомога для київського звіринця вже прямує з Польщі. Дирекція столичного зоосаду радіє, що в скрутні часи колеги не залишають наодинці. І - обіцяють прийняти перших відвідувачів, щойно в Україні настане мир.
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