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У Кличка стоїть, а в Путіна - ні: українці жартують про скляний міст, який витримав ракетну атаку

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У Кличка стоїть, а в Путіна - ні: українці жартують про скляний міст, який витримав ракетну атаку

Обстріл Києва сьогодні / Фото: Наші гроші

Незламна нація продовжуе жартувати, навіть, коли над головою літають ракети. Читайте останні новини Києва на ТСН.ua.

Сьогодні, 10 жовтня, кияни прокинулися від повітряної тривоги та гучних вибухів. Одним з обʼєктів, в який цілили ворожі ракети, міг стати скляний пішохідний міст, який кияни називали "мостом Кличка" і, треба визнати, не дуже любили. 

Розташований поблизу Володимирської гірки міст внаслідок удару не лише встояв, але й залишився практично неушкодженим.

З цього приводу в соціальних мережах розпочався черговий фестиваль гумору. Ми зібрали для вас найкращі жарти та меми про "незламний міст Кличка", який від сьогодні став улюбленою спорудою українців і майже посунув в "рейтингу незламності" знамениту шафку з Бородянки. 

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Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
5589
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