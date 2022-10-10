У Кличка стоїть, а в Путіна - ні: українці жартують про скляний міст, який витримав ракетну атаку

Незламна нація продовжуе жартувати, навіть, коли над головою літають ракети. Читайте останні новини Києва на ТСН.ua.

Сьогодні, 10 жовтня, кияни прокинулися від повітряної тривоги та гучних вибухів. Одним з обʼєктів, в який цілили ворожі ракети, міг стати скляний пішохідний міст, який кияни називали "мостом Кличка" і, треба визнати, не дуже любили.

Розташований поблизу Володимирської гірки міст внаслідок удару не лише встояв, але й залишився практично неушкодженим.

З цього приводу в соціальних мережах розпочався черговий фестиваль гумору. Ми зібрали для вас найкращі жарти та меми про "незламний міст Кличка", який від сьогодні став улюбленою спорудою українців і майже посунув в "рейтингу незламності" знамениту шафку з Бородянки.

При строительстве так называемого моста Кличко в Киеве использовали 700 тонн стали, изготовленной мариупольскими металлургами на заводе "Азовсталь"

Сегодня мост повреждён, в результате ракетной атаки россии, но он устоял. Чего не скажешь о Крымском мосте, построенном РФ pic.twitter.com/9df0GrWJ5e — Евгения Колосова (@EugeniaKolosova) October 10, 2022

Всі: жартують, що скляний міст витриваліший, ніж Керченський.

Кличко, який збудував його з вібраніума: pic.twitter.com/hvtBbYQjUm — Порохоскотка (@KiraChinchilla) October 10, 2022

Кієв. Центр. Вєрховная рада.



(+Кличко і його скляний міст) pic.twitter.com/jt0BYuMnxl — сплячий красунчик (@fatuasunshine) October 10, 2022

за міст Кличко особисто піде бити їбала в крємль pic.twitter.com/NGBcl41c8b — Круасан Круасанич ✙ (@hryvniaz) October 10, 2022

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