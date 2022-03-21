У КМДА повідомили кількість пошкоджених будинків внаслідок обстрілів російських окупантів

У будинках, де багато руйнувань, людей відселяють, кажуть у КМДА.

У Києві понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів армії Росії, яка варварськи знищує помешкання мирних людей. Якщо руйнувань у пошкодженому окупантами будинку багато, то людей відселяють. Там, де пошкодження незначні, комунальники оперативно відновлюють житло.

Про це інформують у КМДА.

Зазначається, що комунальники відновлюють будівлі, які мають різні ступені пошкоджень і там, де руйнування незначні – спеціалісти отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо.

"Служби оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання. Підприємства, які перевозять відходи, зокрема "Київкомунсервіс", мають відповідну техніку та регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів", - переконують у КМДА.

Там також додали, що працівники житлово-комунальної сфери, крім тих, хто пішов до лав ЗСУ та сил територіальної оборони, працюють попри збільшення обсягу робіт і труднощі.

Тим часом влада наполегливо закликає громадян не знімати на фото чи відео пересування техніки ЗСУ, військових, бомбардувань українських міст і наслідки обстрілів РФ, оскільки це допомагає ворогові коригувати вогонь.

Не можна знімати результати ударів до того, як рятувальники ще не розібрали завалів, наголосив радник голови ОП Олексій Арестович. Краще взагалі не знімати відео. А якщо так хочеться поділитись матеріалами, то можна це зробити через добу після бомбардувань.

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