У КМДА розповіли, скільки у Києві вже зареєстровано вимушених переселенців

У КМДА розповіли, скільки у Києві вже зареєстровано вимушених переселенців

Станом на 7 червня у столиці зареєстровано близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед них понад 9600 дітей.

Зі зруйновано та окупованого Маріуполя до Києва переїхало 15 тисяч осіб.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"У столиці найбільше переміщених осіб із Донецької, Луганської та Київської областей. Зокрема, з Маріуполя переселилися близько 15 тисяч осіб. Найбільше переселенців зареєстровано в Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах", - розповів в ефірі телеканалу "Київ" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що сьогодні вимушені переселенці у Києві можуть отримати психологічну та юридичну допомогу в міських хабах "VcentriHub". Також Поворозник нагадав, що у столиці працює гуманітарний центр всебічної допомоги "ЯМаріуполь" для допомоги переселенцям з Маріуполя.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 104-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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