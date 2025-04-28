У КНДР офіційно підтвердили, що воюють на стороні Росії проти України

Військові КНДР / © Associated Press

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Влада КНДР підтвердила, що направляла свої війська до Росії, щоб допомогти воювати проти України, згідно з договором про стратегічне партнерство.

Про це йдеться у повідомленні Yonhap.

«Операція зі звільнення району Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Російської Федерації була успішно завершена», — йдеться у заяві офіційних ЗМІ КНДР.

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Крім того, у КНДР заявили, що підрозділи національних збройних сил брали участь в операції «згідно з наказом глави держави» Кім Чен Ина.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вперше продемонстрували на відео північнокорейські реактивні системи залпового вогню M1991, на які встановлюють додатковий антидроновий захист.

Ми раніше інформували, що російська армія сильно залежить від північнокорейських артилерійських боєприпасів, а Пхеньян продовжує отримувати уроки з війни Росії проти України.