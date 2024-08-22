У кого стратегічна ініціатива: експерт Defense Express оцінив успіхи ЗСУ на Курщині

Експерт певен, що операція на Курщині триває успішно для України і принесла багато позитивних результатів.

Операція на Курщині змінила стратегічну ініціативу на користь ЗСУ.

Таку думку висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі "Еспресо".

Також читайте Що чекає на Путіна після Курської операції: прогноз від офісу Зеленського

Експерт прокоментував інформацію, що в Курській області частина російських військ опинилася практично в котлі.

"Закриття котла, який обмежений з усіх боків перепонами для російських військ, що діють у цьому районі, є важливим стратегічним досягненням. Зокрема, з заходу та півночі цей район обмежує річка Сейм, зі сходу – українські підрозділи, що просуваються територією Курщини з основним вектором на Рильськ. Контроль ЗСУ над населеним пунктом Краснооктябрське перекриває російським військам можливість просуватися цим напрямком. З півдня оборону тримають українські прикордонники", – пояснив Рябих.

За його інформацією, у котлі на Курщині можуть опинитися до 3 тисяч російських військових.

"Додаткова територія загальною площею 700 квадратних кілометрів, з лінійними розмірами 40 кілометрів зі сходу на захід і 20 кілометрів з півдня на північ, уже контролюється, принаймні дистанційно, Силами оборони України", – каже Рябих.

Він припускає, що це створює додаткові можливості для подальшого просування та реалізації стратегічних завдань, які наразі виконують ЗСУ на Курщині. Експерт певен, що операція там триває успішно для України.

"Операція вже принесла багато позитивних результатів: від зміни стратегічної ініціативи на користь Сил оборони України та нав'язування ворогові власних умов до захоплення великої кількості полонених окупантів, які поповнюють обмінний фонд, і розвінчування міфів російської пропаганди", – підсумував директор Defense Express.

Нагадаємо, у США занепокоєні, що Курська операція ЗСУ може зіграти злий жарт з Україною.

Читайте також:

Україна навчатиме дітей з Курщини?! За якою програмою, на якій мові? МОН має план!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.