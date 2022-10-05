У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, як далеко можуть летіти іранські дрони та чим вони небезпечні

У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136 можуть долати відстань до 1 тисячі кілометрів, завдяки чому російські окупанти можуть використати їх з різних напрямків.

У ЗСУ розповіли, що іранські Shahed-136 - дуже складна ціль для українських зенітників, адже ці дрони-камікадзе досить маленькі, а летіти можуть на тисячі кілометрів.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 5 жовтня.

"Ціль складна, вона не така великогабаритна: розмах крил – 2,5 метра, маса – 200 кілограмів, бойова частина складає 40 кг. Це фактично – як артилерійський снаряд, який летить зі швидкістю 120 кілометрів на годину, а при заході на ціль – опускається з більшою швидкістю", - пояснив Ігнат.

За його словами, у іранських рекламних роликах заявляють, що відстань застосування цього БПЛА становить 2,5 тисячі кілометрів. Однак фахівці кажуть, що цей безпілотник-камікадзе навряд чи подолає таку відстань, тому що при такій масі та швидкості відповідно йде розхід палива. Ігнат зауважив, що існує ряд факторів, які свідчать, що такий дрон може летіти близько тисячі кілометрів.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що удар, який прийшовся по Білій Церкві було завдано безпілотниками, які прилетіли з півдня, однак очікувати нових ударів можна й з інших напрямків, адже противник міг перекинути ці дрони і в окупований Крим, і в Білорусь.

За словами Ігната, Росія переключилася з вкористання високоточних ракет, які коштують мільйони доларів Х-101, Калібр, Х-555, Іскандер, на безпілотні апарати.

Тепер для знищення цих дронів українській армії потрібні різні засоби протиповітряної оборони, зокрема зенітні гармати та великокаліберні кулемені системи, які можуть знищувати "шахіди" на різних етапах.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російська армія завдали удару дронами-камікадзе по місту Біла Церква Київської області. Росія використала дрони Shahed-136. Зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

Читайте також: