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У Командуванні ССО показали, як українські захисники відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)

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У Командуванні ССО показали, як українські захисники відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)

Фото: Associated Press

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало, як воїни ССО відбили блокпост на Ізюмському напрямку.

На відео видно, зокрема, переляканих окупантів, які не очікували такого спротиву українських захисників.

Відповідне відео показало Командування ССО у Фейсбуці.

"Ізюмський напрямок, воїни ССО України, захоплений блокпост, перелякані окупанти. Рухаємося вперед, звільняємо Українську землю від непотребу!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що блокпост відбили у росіян воїни 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго.

Нагадаємо, десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, а окупанти тікали від них.

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