Чи зростуть виплати: у Комітеті з нацбезпеки висловилися щодо фінансової стимуляції добровольців ЗСУ

Голова комітету Ради з питань з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич прокоментував тезу про те, в Україні фінансова стимуляція добровольців не на надто високому рівні, порівняно з окупантами.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

Так, за його словами, не можна порівнювати стимули у нас і у ворога.

"Тому що все, що ми робимо для наших захисників та захисниць, воно аж ніяк не пов'язане з тим, щоб змагатися з ворогом чи орієнтуватися на нього. Ми захищаємо свою землю, свою долю, своє право на існування, і росіяни аж ніяк не можуть бути з нами в одній площині цінностей", - прокоментував він.

Завітневич наголосив, що першочерговий пріоритет фінансових чи інших видів спроможностей України – це військові, члени їхніх сімей.

"Інша справа, що джерела цих спроможностей визначаються нашою економікою, надходженнями до державного бюджету. Тому як тільки з’являтимуться можливості, ми зразу ж намагаємося покращувати соціальний захист наших оборонців та членів їхніх сімей", - резюмував Олександр Завітневич.

Нагадаємо, речник ОТУ "Сіверськ" розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.

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