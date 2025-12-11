ТСН у соціальних мережах

У компанії PHU Lechmar заявляють, що виконали основну частину зобов'язань в рамках контракту з ДПСУ

PHU Lechmar повідомляє, що на сьогодні основна частина зобовʼязань в рамках контракту з Державною прикордонною службою на постачання озброєння та боєприпасів для потреб ЗСУ вже виконана, решта поставок тривають у плановому режимі. Компанія працює виключно відповідно до діючих контрактів, дотримуючись усіх вимог і процедур.

«Ми завжди прагнули мінімізувати нашу публічну комунікацію з огляду на чутливість теми оборонних закупівель. Бо без вчасних і безперебійних поставок українські військові ризикують залишитися без критично важливого озброєння, а поширення безпідставних звинувачень негативно відображається на своєчасності постачання товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України», — наголошує Кароліна Сюдила, речниця Lechmar.

Компанія підкреслює, що інформація про кількість поставленої зброї та боєприпасів є засекреченою і її розголошення може створювати загрозу національній безпеці. PHU Lechmar співпрацює з Державною прикордонною службою у межах встановлених процедур для забезпечення прозорості та безпеки.

«Ми розуміємо високий суспільний інтерес до ефективності використання коштів. Але в умовах війни особливо важливо зважати на інформацію, що поширюється в медіа, — адже подібні теми активно використовує росія для створення недовіри та дестабілізації. Наше спільне завдання — виконувати поставки вчасно і не надавати країні-агресору зайвої інформації», — додала Сюдила.

