У Конгресі розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Українці виграють, коли отримують те, чого просили у партнерів, каже Майкл Маккол.

Винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол в інтерв'ю ABC News.

За його словами, Конгрес продовжить тиснутиме на адміністрацію президента США Джо Байдена щодо передавання Україні згаданих винищувачів.

Маккол висловив сподівання, що республіканці та демократи зможуть вплинути на Білий дім, щоб той погодився передати Україні ракети великої дальності та F-16 в очікуванні наступу окупантів. Американський дипломат припускає, що це озброєння може з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни.

"Коли ми даємо їм те, що вони справді можуть використовувати і про що просили, вони виграють. Коли ми повільно йдемо і уповільнюємо цю справу, вона затягується, а це саме те, чого хоче Путін", — пояснив представник Конгресу США.

Нагадаємо, CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що США не будуть блокувати постачання до України винищувачів F-16 країнами-союзниками, якщо вони ухвалять таке рішення. Вашингтон нібито не проти цього від міжнародних партнерів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, окрім Польщі, ще три країни Європи готові навчати українських пілотів літати на F-16.

Раніше експерт пояснив, як вплинуть винищувачі F-16 на контрнаступ України.

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