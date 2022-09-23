У Конгресі США закликали Пентагон прискорити постачання ударних безпілотників Україні

Двопартійна група членів Конгресу США звернулася до Пентагону з проханням швидше надіслати Україні сучасні безпілотники.

Про це йдеться у листі, надісланому міністру оборони Ллойду Остіну, який отримав CNN.

"Україна могла б краще протистояти російським загрозам за допомогою передових безпілотних авіаційних систем або дронів, таких як MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper", — написала група з 17 законодавців у листі до Остіна.

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На думку конгресменів, ці вдосконалені системи безпілотних літальних апаратів можна було б розмістити далеко від лінії фронту війни. Безпілотники забезпечували б безперервне спостереження та точне відстеження на великій відстані та цілевказування, необхідні для протидії російським ракетам.

У листі законодавці наголосили, що важливо вчасно завершити оцінку того, чи надсилати безпілотники MQ-1C Gray Eagle, аби ця "ретельна оцінка не відбувалася за рахунок життів українців".

У Пентагоні заявили, що знають про запит України на ці безпілотники.

"Ми знаємо, що українці просили Gray Eagles або мають інтерес до Gray Eagles, проте жодних рішень щодо цього ще не було прийнято", — сказав речник Міноборони США Патрік Райдер.

MQ-9 Reaper і MQ-1C Grey Eagle — американські розвідувально-ударні безпілотники, які військові США та їхні союзники активно використовували в Іраці та Афганістані.

Нагадаємо, що США доправляють чергову партію боєприпасів до України військово-транспортним літаком Boeing C-17.

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