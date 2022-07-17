Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"У коротку відпустку, щоб одружитись": воїн з Рівненщини приїхав з передової заради коханої (фото)

Дата публікації
Перегляди
1243
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"У коротку відпустку, щоб одружитись": воїн з Рівненщини приїхав з передової заради коханої (фото)

Фото: ГО "Ветеранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни" Володимирець

Військовослужбовець з Вараського району приїхав з передової, щоб одружитися.

Військовослужбовець ЗСУ з Вараського району Рівненщини Іван Горбачевський приїхав у  коротку відпустку, аби побратися з коханою.

Про розповіли у ГО "Ветеранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни" Володимирець.  

"Ще одна воєнна родина. Цього разу у Новаках. У коротку відпустку, щоб одружитись – це вже стало звичним процесом у воєнний час. Не було гостей на їхньому весіллі і церемонія за скороченою формою. Але, щастя від того менше не стало між двох сердець. Щирі вітання, вам, молодята Іван та Катерина!", - йдеться у дописі.

Фото: ГО
Фото: ГО "Ветеранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни" Володимирець
Фото: ГО
Фото: ГО "Ветеранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни" Володимирець
Фото: ГО
Фото: ГО "Ветеранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни" Володимирець
Фото: ГО
Фото: ГО "Ветеранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни" Володимирець

Нагадаємо, у Дніпрі одружилися переселенка з Сєвєродонецька та військовий.

Читайте також:

Весілля в однострої та вишиванках: Олег Сенцов вдруге одружився

Весілля в однострої та вишиванках: Олег Сенцов вдруге одружився
Наступна публікація