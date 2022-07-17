"У коротку відпустку, щоб одружитись": воїн з Рівненщини приїхав з передової заради коханої (фото)

Військовослужбовець з Вараського району приїхав з передової, щоб одружитися.
Військовослужбовець ЗСУ з Вараського району Рівненщини Іван Горбачевський приїхав у коротку відпустку, аби побратися з коханою.
Про розповіли у ГО "Ветеранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни" Володимирець.
"Ще одна воєнна родина. Цього разу у Новаках. У коротку відпустку, щоб одружитись – це вже стало звичним процесом у воєнний час. Не було гостей на їхньому весіллі і церемонія за скороченою формою. Але, щастя від того менше не стало між двох сердець. Щирі вітання, вам, молодята Іван та Катерина!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Дніпрі одружилися переселенка з Сєвєродонецька та військовий.
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