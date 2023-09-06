У Костянтинівці завершилась пошуково-рятувальна операція: що відомо про наслідки

Сьогодні, 6 вересня, російські загарбники завдали ракетного удару по Констянтинівці на Донеччині. Удар прийшовся просто на місцевий ринок, де було багато людей.

У Костянтинівці, яку сьогодні, 6 вересня, атакували російські окупанти, завершена пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, наразі відомо, що внаслідок удару загинули 17 осіб. Ще 32 отримали поранення.

"Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено. Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення", - написав він у своєму Telegram.

Ракетний удар по Констянтинівці 6 вересня (5 фото)

Нагадаємо, вдень 6 вересня Росія завдала попередньо ракетного удару по ринку Костянтинівки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що серед жертв є дитина. Тоді йшлося про 20 поранених. Згодом ця кількість зросла до 28 осіб, а потім — до 31 особи.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський відреагував на черговий російський теракт та опублікував відео з моментом удару попередньо ракети по ринку в Костянтинівці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.