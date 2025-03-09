У КОВА розповіли про наслідки атаки безпілотників на Київщину

У двох районах Київської області зафіксовано пошкодження внаслідок нічної атаки російських безпілотників.

Про це повідомив т.в.о. голови обласної державної адміністрації Микола Калашник у Telegram.

За словами представників влади, у нічний час сили ППО України відпрацювали у Київській області, успішно знешкодивши ворожі безпілотники. Завдяки цьому вдалося запобігти масштабнішим руйнуванням. Постраждалих серед населення немає. Окрім того, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

У Броварському районі пошкоджена господарча будівля. У Бучанському районі в двох населених пунктах пошкоджені три автомобілі, зазначив Калашник.

Повідомляється, що рятувальники та комунальні служби проводять заходи з ліквідації пошкоджень після ворожого обстрілу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну в ніч проти 9 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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