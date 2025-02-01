У КОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Київщину

Поранених та постраждалих немає.

У Бориспільському районі Київської області внаслідок нічної атаки БпЛА уламки збитої цілі спричинили пожежу в приватному будинку. Також пошкоджено ще два будинки, господарчі приміщення та авто. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Ворог не припиняє атаки за допомогою БпЛА на Київщину. Сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав він.

За його словами, у наслідок падіння уламків у Бориспільському районі зайнявся приватний будинок, пожежу ліквідовано. Пошкоджено ще два будинки, господарчі приміщення та автомобіль. Вибито вікна, посічені фасади та покрівлі.

Окрім того, у Фастівському районі уламки влучили у складське приміщення, зайнялася пожежа на площі 30 кв. м, яку оперативно загасили.

Нагадаємо, 1 лютого, росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Полтаві. За останніми даними, двоє осіб загинули.

Читайте також: