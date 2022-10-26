У Козачій Лопані жінка під час випасання худоби отримала поранення: що сталося

На Харківщині у Козачій Лопані, яку нещодавно було звільнено від окупантів, на міні підірвалася літня жінка.

Про це повідомив 26 жовтня голова ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, інцидент стався 25 жовтня, коли жінка випасала кіз. Жінка отримала поранення, її забрали до лікарні.

"Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку в області. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування територій. За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет. Втім, поки розміновуються тільки об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг тощо", - йдеться в повідомленні посадовця.

Слід зауважити, що російські війська в Україні, тікаючи з окупованих територій, мінують їх. Крім того, територія України забруднена снарядами й авіабомбами, які не розірвалися. Піротехнічні підрозділи ДСНС щодня працюють над виявленням і знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Попередньо, на те, щоб повністю очистити українські території від вибухонебезпечних предметів, можуть піти роки.

Нагадаємо, на Харківщині двоє чоловіків підірвалися на мінах під час збирання грибів.

Крім того, у полі на території Краснопільської громади Сумської області водій комбайна наїхав на ворожу міну, стався вибух. Аграрій, на щастя, вижив, комбайн — пошкоджений.

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