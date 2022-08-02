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У лікарні Кракова помер медик, який після ракетного удару РФ по Вінниці пережив контузію

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У лікарні Кракова помер медик, який після ракетного удару РФ по Вінниці пережив контузію

Ракетний обстріл Вінниці росіянами

Помер дитячий лікар-невролог Павло Ковальчук, який під час російського ракетного обстрілу Вінниці 14 липня отримав поранення та опіки.

Лікар Павло Ковальчук помер у лікарні польського Кракова, куди його госпіталізували після ракетного удару по Вінниці.

Про це йдеться на сторінці "Нейромеду".

Відомо, що у день атаки РФ, 14 липня, Павло Ковальчук був на робочому місці — у діагностичному центрі. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу приміщення клініки вигоріло вщент.

Після атаки чоловіка ушпиталили до лікарні Вінниці, а 19 липня  транспортували санавіацією до Кракова, оскільки його стан погіршився.

Лікар волонтерської оперативної медичної групи "Плотва" Володимир Горнович "Суспільному" сказав, що його колега "пережив вибух (вважайте, контузію), опіковий шок, больовий шок".

Нагадаємо, у Вінниці померла 20-річна дівчина, яка постраждала від російської ракети.

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