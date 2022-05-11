У Краматорському районі пошкоджено склад з аміачною селітрою: людей просять бути обережними

Російські окупанти не припиняють обстрлювати населені пункти у Донецькій області.
Військові держави-терористки обстріляли Краматорський район. Через ворожі атаки було пошкоджено склад з аміачною селітрою.
Про це повідомили в офційному Telegram-каналі Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації.
Зазначається, що безпосередня загроза для життя мешканців Слов‘янської громади відсутня.
Втім, у міській військовій адміністрації просять обмежити перебування на відкритому повітрі. Крім того, слід щільно зачинити вікна на одну добу.
Нагадаємо, 11 травня армія Російської Федерації обстріляла ракетами Слов’янськ у Донецькій області. Окупанти держави-терористки атакували два мікрорайони міста. Зазначається, що минулося без жертв. Ступінь руйнувань нараз з’ясовують.
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