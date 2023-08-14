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У Краматорську чути вибухи: в частині областей України оголошено повітряну тривогу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Краматорську чути вибухи: в частині областей України оголошено повітряну тривогу

У Краматорську чути вибухи. / Фото: Associated Press

Українців закликають бути в укриттях.

Вночі, 14 серпня, у місті Краматорськ Донецької області чути вибухи. Це сталось під час повітряної тривоги, яку оголосили у частині областей України. 

Про це повідомляють жителі Краматорська у соцмережах. 

Жителі Краматорська пишуть, що чули звуки, схожі на вибухи під час повітряної тривоги. Наразі офіційної інформації про це немає. 

Тим часом в Україні у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу. 

Повітряна тривога 14 серпня / ©
Повітряна тривога 14 серпня

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу ракетних обстрілів. Українців закликають бути в укриттях. 

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня окупаційна армія РФ атакувала Одесу ракетами "Калібр" та дронами Shahed-136. Внаслідок атаки є постраждалі. ППО збила всі ворожі цілі. 

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Дата публікації
Перегляди
645
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