У Краматорську чути вибухи: в частині областей України оголошено повітряну тривогу

Українців закликають бути в укриттях.

Вночі, 14 серпня, у місті Краматорськ Донецької області чути вибухи. Це сталось під час повітряної тривоги, яку оголосили у частині областей України.

Про це повідомляють жителі Краматорська у соцмережах.

Жителі Краматорська пишуть, що чули звуки, схожі на вибухи під час повітряної тривоги. Наразі офіційної інформації про це немає.

Тим часом в Україні у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога 14 серпня

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу ракетних обстрілів. Українців закликають бути в укриттях.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня окупаційна армія РФ атакувала Одесу ракетами "Калібр" та дронами Shahed-136. Внаслідок атаки є постраждалі. ППО збила всі ворожі цілі.

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