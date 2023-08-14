У Краматорську чути вибухи: в частині областей України оголошено повітряну тривогу

Українців закликають бути в укриттях.
Вночі, 14 серпня, у місті Краматорськ Донецької області чути вибухи. Це сталось під час повітряної тривоги, яку оголосили у частині областей України.
Про це повідомляють жителі Краматорська у соцмережах.
Жителі Краматорська пишуть, що чули звуки, схожі на вибухи під час повітряної тривоги. Наразі офіційної інформації про це немає.
Тим часом в Україні у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу ракетних обстрілів. Українців закликають бути в укриттях.
Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня окупаційна армія РФ атакувала Одесу ракетами "Калібр" та дронами Shahed-136. Внаслідок атаки є постраждалі. ППО збила всі ворожі цілі.
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