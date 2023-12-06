У Краматорську інформатор РФ шпигував за ЗСУ за допомогою оптичних прицілів (фото)

СБУ затримала ще одного інформатора РФ на Донеччині.

Правоохоронці затримали російського інформатора, який для розвідування позицій ЗСУ у Краматорську використовував оптичні приціли.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадник "зливав" агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях Донецької області. Насамперед ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у Краматорську.

Для збору розвідданих фігурант використовував оптичні приціли для зброї. Він особисто об’їжджав місто та спостерігав за переміщенням Сил оборони.

Листування шпигуна РФ з куратором про позиції ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

Також він "полював" за пунктами тимчасового базування українських військ. У разі їх виявлення зловмисник робив дорозвідку і пересилав агресору уже точні геолокації.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових ракетних і дронових ударів по прифронтовому місту.

За даними слідства, фігурантом є 30-річний місцевий житель, якого на початку цього року спецслужба РФ дистанційно залучила до співпраці.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською воєнною розвідкою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому інформатору про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ атакувала дронами військові об’єкти у Криму (подробиці).

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