У Краматорську на залізничний вокзал прилетіло дві російські ракети

У Краматорську на залізничний вокзал прилетіло дві російські ракети

Внаслідок ракетного удару є потерпілі.

Російські окупанти випустили дві крилаті ракети по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - написав він.

До слова, напередодні російські окупанти завдали авіаудару по залізничному шляхопроводу на сході України. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман.

Робітникам вдалося швидко полагодити пошкодження. Близько опівночі три потяги, у яких було близько чотирьох тисяч псажирів, вирушили до західних областей.

Як повідомлялося, у Луганьській області майже все залізничне сполучення зруйноване. Очільник області Сергій Гайдай просить людей не зволікати з евакуацією. За його словами, залізничне сполучення росіяни перебивали двічі за тиждень. Евакуація автобусами менш дієва.

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