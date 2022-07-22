У Краматорську під завалами зруйнованої школи виявили тіла трьох загиблих (фото)

Окупанти "Іскандерами" обстріляли Краматорськ, унаслідок чого було зруйновано школу та 85 приватних будинків.
Під завалами школи виявили тіла трьох людей.
Про це повідомили у МВС України.
Сьогодні вранці завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на зруйнованій унаслідок російського обстрілу будівлі школи у місті Краматорськ. Рятувальники розчистили та розібрали близько 205 тонн зруйнованих елементів будівлі. Під завалами виявили тіла трьох людей.
Як додали у МВС, до робіт залучали 38 рятувальників і 7 одиниць техніки.
Раніше стало відомо, що з-під завалів дістали тіло чоловіка.
Нагадаємо, 21 липня російські окупанти обстріляли школу у Краматорську. На місце одразу виїхали рятувальники.
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