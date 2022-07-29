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У Краматорську росіяни знову обстріляли житлові будинки: загиблого діставали з-під завалу (фото)

У Краматорську росіяни знову обстріляли житлові будинки: загиблого діставали з-під завалу (фото)

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У Краматорську росіяни знову обстріляли житлові будинки: загиблого діставали з-під завалу (фото)

Фото: ДСНС

Росіяни вкотре обстріляли Краматорськ, внаслідок чого там зруйновано житловий будинок.

У Краматорську внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще 5 - поранені.

Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що серед поранених є рятувальник. Також від обстрілу пошкоджено близько 20 будинків.

"Сьогодні внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок і кілька легковиків. Поранено п'ятеро, з яких один рятувальник. Одного загиблого рятувальники дістали з-під завалу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Відомо про 13 поранених.

Як повідомлялося, вісім областей України опинилися під вогнем російських окупантів.

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