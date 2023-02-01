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У Краматорську росіяни запустили ракету по багатоповерхівці, під завалами кричать люди - очевидці

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У Краматорську росіяни запустили ракету по багатоповерхівці, під завалами кричать люди - очевидці

Фото: Фото з соціальних мереж

Росіяни нанесли терористичний удар по багатоповерхівці у місті.

У м. Краматорськ Донецької області ввечері, 1 лютого, російські окупанти запустили ракету по багатоповерховому житловому будинку. Очевидці повідомляють, що під завалами перебувають люди, які просять про допомогу. 

Про це пишуть краматорські телеграм-канали. 

Місцеві жителі повідомляють, що орієнтовно о 21:50 1 лютого чули потужні вибухи. Після цього на місці події спалахнула пожежа. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Згодом стало відомо, що російські терористи запустили ракету по багатоповерховому житловому будинку. Очевидці пишуть, що під завалами перебувають люди, які благають про допомогу. 

Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив обстріл міста. Подробиці наразі невідомі. На місці події працюють екстрені служби. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Доповнюється. 

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Дата публікації
Перегляди
247
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