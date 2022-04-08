У Краматорську внаслідок ракетного удару росіян загинуло 39 людей, 87 поранено

Серед поранених – значна кількість важких.

Щонайменше 39 людей загинуло, ще 87 поранені внаслідок ракетного удару росіянами по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Сьогодні, 8 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію.

Павло Кириленко повідомив, що російська армія вдарила по вокзалу з касетного ракетного комплексу "Іскандер". Однак цю інформацію пізніше спростував президент Володимир Зеленський. За словами президента, окупанти вдарили по вокзалу "Точкою-У".

Касетні ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, підписали "за детей Донбасса".

Нагадаємо, з Краматорської станції після обстрілу евакуація поки не відбувається.

