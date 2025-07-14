У Краматорську втекли полонені солдати РФ: який вигляд мають та що робити місцевим

Солдати РФ / © Associated Press

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У Краматорську на Донеччині втекли полонені солдати РФ. Їхні обличчя стали відомі широкому загалу для найшвидшого затримання.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним “Осман”.

У Краматорську втекли полонені РФ

Наголошується, що у разі виявленні повідомте в чергову частину Краматорського РУП за номером: +38 (050) 988 05 93.

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“У разі загрози життю та здоров’ю військовослужбовців або мирних жителів ліквідуйте на місці”, — зазначає Бунятов.

Також стало відомо, що двоє солдатів РФ, ймовірно, вже ліквідовані.

“Кажуть 2 п***ри застрелилось, в наслідок необережного поводження з українською зброєю”, — додав “Осман”.

Раніше солдат РФ розповів, як калічив полонених снайперів — відрізав їм вказівні пальці на обох руках, про що розповів в ефірі одного з телеканалів РФ.

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Уривок відео з розповіддю окупанта оприлюднив український журналіст і військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов.

«Російський військовий прямо говорить про те, що калічив полонених українських снайперів, відрізаючи їм вказівні пальці. Зізнання пролунало прямо в ефірі щотижневої програмі новин на російському федеральному телебаченні», — розповів Бутусов.