У Краматорську затримали зрадника, який коригував ракетний удар по школі

СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську на Донеччині.

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині. Саме за його наведенням окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року. За даними слідства, поплічником загарбників виявився працівник заводу у Краматорську.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік також розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області.

"Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ", - йдеться у повідомленні.

Зрадника затримали під час виконання ворожого розвідувального завдання.

На початку березня цього року російська спецслужба дистанційно залучила його до негласної співпраці. Зібрану розвідінформацію він надсилав "зв’язковому" агенту.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі затримали комунальника, який розвідував позиції ППО для Росії (фото).

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