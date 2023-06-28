У Краматорську знову зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару

У Краматорську надзвичайники виявили ще одне тіло під завалами.

У Краматорську внаслідок ракетного удару 27 червня кількість жертв зросла до дев'яти людей. Надзвичайники вранці у середу, 28 червня, виявили ще одне тіло під завалами.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця", - зазначив він.

Нагадаємо, армія РФ вдарила по Краматорську ракетами С-300 ввечері 27 червня. Рятувальники досі шукають людей під завалами зруйнованих будівель. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетний удар по Краматорську.

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