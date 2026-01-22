- Дата публікації
Категорія
Війна
У Краснодарському краї горіли нафтові термінали: стало відомо, хто вчинив атаку
Сили оборони України уразили низку обєктів ППО ворога та нафтовий термінал «Таманьнефтегаз». Ступінь збитків уточнюється.
Сили оборони України вночі у четвер, 22 січня, уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у населеному пункті Волна Краснодарського краю РФ, а також низку об’єктів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У Краснодарському краї зафіксовано влучання у нафтовий термінал, що залучений до забезпечення російської окупаційної армії.
Також Генштаб повідомив про ураження низки об’єктів в тимчасово окупованому Криму: радіолокаційної станції 59Н6-Е Противник-ГЕ (у Лібкнехтівці), радіолокаційної станції 55Ж6 Небо-У (Євпаторія), РЛС 55Ж6М Небо-М (Русаківка).
Сили оборони вночі також уразили склад зберігання БпЛА у Новогригорівці на захопленій території Херсонської області, командно-спостережний пункт та зосередження живої сили противника у Селидовому на Донеччині.
Військові уточнили результати удару по складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення РФ у Дебальцевому: підтверджено влучання у склад та масштабну детонацію.
Нагадаємо, Сили оборони України в ніч проти 19 січня уразили склад безпілотників РФ на тимчасово окупованій Луганщині. Також підтверджено пошкодження НПЗ у Туапсе та нафтобази в Бєлгородській області.