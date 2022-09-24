У Краснодарському краї РФ повістки призовникам приносять додому — Генштаб РФ

На території Російської Федерації під час часткової мобілізації вдаються до наlзвичайних заходів через небажання росіян брати участь у бойових діях.

Від самого початку мобілізації в Краснодарському краї Росії представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток.

Про це повідомили в суботу, 24 вересня, у Генштабі ЗСУ.

Окрім того, на основних дорогах виставляють поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення.

Надзвичайні заходи під час мобілізації в українському Генштабі пояснюють низькою мотивацією та неготовністю громадян Росії брати участь у бойових діях на території України.

“Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін затвердив внесення змін до Кримінального кодексу. Так, дезертирство або неявка на військову службу каратимуться ув’язненням строком до 10 років.

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