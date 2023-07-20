У Краснодарському краї розбився Су-25: пілота, який не вижив, ідентифікували

Російський пілот напередодні відсвяткував день народження, а згодом полетів у "тренувальний політ".
Російським льотчиком, який зазнав катастрофи на СУ-25 у Краснодарському краї, виявився 27-річний Тимур Хісматуллін із Татарстану.
Про це пише OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Зазначається, що загарбник напередодні відсвяткував день народження, а згодом полетів у "тренувальний політ", після чого упав із літаком в Азовське море та помер.
Пропагандистські ЗМІ пишуть, що через «технічну несправність» літак нібито упав у море, тим часом сам пілот встиг катапультуватися і тонув у той момент, коли захоплені росіяни вирішили зняти момент падіння на відео і не подумали кинутися на допомогу.
"Співслужбовці кажуть, що перед вильотом Хісматуллін дивився фільм "Мідуей" (Midway) і так перейнявся деталями, що в якийсь момент йому здалося, що він пілот-камікадзе японського торпедоносця морської авіації Mitsubishi G4M і його місія атакувати авіаносець USS Enterprise", – написав Комахідзе.
Нагадаємо, у понеділок, 17 липня, у Краснодарському краї Росії в Азовське море впав штурмовик окупантів Су-25.
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