У країнах НАТО готові перейняти досвід українських ССО, “як бити росіян” — Резніков

У суботу, 29 липня, міністр оборони Олексій Резніков, вітаючи українських спецпризначенців з Днем Сил Спеціальних Операцій, передав їм компліменти від західних колег, відзначивши їхній унікальний досвід, яким захоплюються в країнах НАТО.

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони.

За словами Резнікова, під час міжнародних зустрічей на рівні міністрів оборони в делегаціях Великої Британії, США та Нідерландів є ветерани-спецпризначенці, які завжди передають через нього вітання своїм українським колегам. Також вони постійно натякають на потребі особливої підтримки ССО.

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Особливо активними “лобістами”, стверджує український міністр, є представники Великої Британії.

"Британські інструктори кажуть: після перемоги України ми від ваших інструкторів братимемо науку, адже те, що вже вміють ваші хлопці, у світі не вміє ніхто!"- заявив він.

Резніков зауважив, що НАТО утворилося, щоб стримувати “агресію Російської імперії, яка тоді називалась Радянський Союз”.

“Сьогодні в НАТО вже почали усвідомлювати, що Україна - єдина країна у світі - не держава-член Альянсу, що має реальний бойовий досвід, як бити росіян”, - наголосив він.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес нещодавно заявив, що Україна стала "бойовою лабораторією" для своїх військ та західних союзників, яка експериментує із новою зброєю та технологіями для боротьби з російськими окупантами.

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