У країн Альянсу закінчується зброя, проте на підтримку України це не вплине - член парламентській асамблеї НАТО

У країнах Заходу вичерпуються запаси озброєння та боєприпасів для України. Проте НАТО працює над тим, щоб кількість зброї не тільки закінчувалася, а й ставала більше.

Країни Заходу починають відчувати нестачу озброєння та боєприпасів, оскільки ніхто не готувався до широкомасштабної та інтенсивної війни.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

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Як зазначається, Чернєв провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом з приводу вичерпання озброєння та боєприпасів для України у країнах Заходу.

“НАТО вживає всіх зусиль та включає всі доступні інструменти, щоб потік допомоги не тільки не зменшувався, а і зростав. Країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні. НАТО в порядку виключення дозволило своїм членам не дотримуватися обов'язкових норм наявності озброєння та боєприпасів, щоб передати частину з недоторканих запасів для України”, - розповів Єгор Чернєв.

Також він додав, що НАТО веде переговори з найбільшим у світі виробником зброї про довготривалі контракти.

“Частина виготовленої зброї піде на поповнення арсеналів країн, які вичерпали свої запаси після передачі їх Україні, частина піде безпосередньо нам. Отже ніхто нас полишати не збирається, скільки б не тривала війна. НАТО готове нас підтримувати стільки, скільки буде потрібно. А це значить, що у війні ресурсів та гонці озброєння росія обов'язково програє. А ми - переможемо. Без варіантів”, - підкреслив Чернєв.

Нагадаємо, що російські окупанти за день на сході України здійснюють 400 обстрілів. Їхня мета - вийти на адміністративні кордони Донеччини.

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